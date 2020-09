Duizenden racefans in Assen voor grootste race-evenement van het jaar: 'Mooie kans voor Nederland'

Ronkende motoren en piepende banden: het is op racegebied niet heel anders dan andere jaren tijdens de GAMMA Racing Days op het TT Circuit in Assen. Maar door de coronamaatregelen zijn er dit weekend nog maar 10.000 bezoekers per dag, tegenover een totaal van 88.000 bezoekers vorig jaar. Het maakt het plezier er bij de fans niet minder om: “Ik vind het mooi dat de organisatie heeft besloten het te kunnen doen.”

Even was het de vraag of het populaire familie-evenement wel door kon gaan. Oorspronkelijk zouden de racedagen namelijk in augustus zijn, maar vanwege de coronamaatregelen van de overheid werd het evenement naar eind september verschoven. Er zijn nu minder mensen toegestaan en iedereen krijgt een vast stoeltje op de tribune, met voldoende afstand tot anderen.

Kritiek

Evenementen in tijden van de coronacrisis liggen extra onder de loep. Vorige week zondag werd een evenement op het circuit van Zandvoort vroegtijdig afgebroken omdat er teveel mensen op af waren gekomen. En ook was vorig weekend veel kritiek op voetbalfans die zich in stadions niet aan de regels hielde. Ook rond de racedagen op Assen vragen mensen zich af hoe het mogelijk is dat er in coronatijd tienduizend mensen naar het evenement kunnen komen.

Organisator Lee van Dam bepleit dat de organisatie zich aan alle regels houdt. “We hebben alles gedaan wat kon. We hebben heel veel bewakers en op elke tribune COVID-hosten die mensen op de maatregelen wijzen.” Zo zijn er onder meer bewakers in opleiding van het Drenthe College bij het evenement aanwezig.

Vaste zitplaats

Volgens de Rijksoverheid mogen evenementen in de buitenlucht gewoon doorgaan, mits er aan bepaalde regels wordt voldaan. In buitenruimtes waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt er geen maximum aantal mensen dat bij elkaar mag komen zolang er gewerkt kan worden met reservering, een gezondheidscheck en een vaste zitplaats. “Iedereen heeft een aparte tribuneplaats en parkeerplaats,” vertelt Van Dam. “Waar normaal 12.000 mensen op een tribune zitten, zijn het er nu maar 1800. We hebben ook meer in- en uitgangen dan in voetbalstadions, dus mensen kunnen makkelijk de tribunes betreden en verlaten.”

De gemeente Assen staat toe dat dit weekend op het TT circuit de Gamma Racing Day kan doorgaan met 10.000 bezoekers. Terwijl in Drenthe het aantal besmette mensen ook flink stijgt #Jinek — Ed Schut (@EdSchut28) September 24, 2020

De coronamaatregelen hebben ook impact op de mogelijkheden voor het publiek om te genieten van het racen. De echte kracht van het jaarlijkse evenement zit erin dat je als fan ook welkom bent in de paddocks. Dat is dit jaar vanwege de coronamaatregelen niet het geval. Toch laten mensen zich daar niet door kisten. Zij zijn allang blij dat het toch doorgaat. “Er is in de afgelopen periode zoveel afgezegd qua evenementen, dat ik het een mooie kans voor Nederland vind om dit mee te mogen maken.”