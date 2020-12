Artsen Covid Collectief kritisch over coronabeleid: '98 procent van patiënten belandt níet in het ziekenhuis'

Een groep artsen heeft de stichting Artsen Covid Collectief opgericht om aandacht te vragen voor de volgens hen wel erg verregaande coronamaatregelen. Zij vinden dat het huidige coronabeleid teveel gericht is op de gevolgen van corona en te weinig op het juist voorkomen dat mensen in het ziekenhuis terechtkomen.

Ook vindt het collectief dat er meer onderzoek moet komen naar geneesmiddelen die huisartsen aan coronapatiënten mogen voorschrijven, zegt mede-oprichter en internist Evelien Peeters tegen het AD.

Ze wijst daarbij bijvoorbeeld naar onderzoeken waaruit blijkt dat vitamine D en ontwormingsmiddel ivermectine een positief effect hebben. “Dan kun je zeggen: er is nog geen onomstotelijk wetenschappelijk bewijs. Maar waarom zouden we dan niet snel massaal inzetten op gedegen studies naar zulke goedkope middelen die kunnen voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden? Bovendien: voor het effect van een lockdown of mondkapjes is ook geen hard bewijs.”

Alternatieve geneeswijzen

Peeters was één van de initiatiefnemers van de kritische brandbrief van een groep artsen omtrent het coronabeleid, dat vervolgens leidde tot de inmiddels welbekende ‘free the people’/’#ikdoenietmeermee-actie van BN’ers als Famke Louise. Veel van de ondertekenaars van die brandbrief bleken mensen te zijn die werkzaam zijn in de alternatieve geneeswijzen en dat was dan weer tegen het zere been van de Vereniging Tegen de Kwakzalverij.

Het Artsen Covid Collectief blijft bij het standpunt dat er teveel angst wordt gezaaid, met grote consequenties voor de toekomst. “98 procent van de mensen met Covid-19 belandt níet in het ziekenhuis, het sterftecijfer onder 70-minners is ongelooflijk laag. Toch maken veel mensen zich grote zorgen. Een op de drie mensen kampt met angstklachten”, aldus Peeters tegen het AD.

