Beschuit met zwart-wit-roze muisjes in ARTIS, want daar is zondagochtend een zeldzame Grévy-zebra geboren. Het merrietje drinkt al goed en is erg actief, meldt de dierentuin. Het is voor de moeder haar allereerste veulentje.

De Grévy-zebra is van alle zebrasoorten de meest bedreigde soort. Er leven naar schattig zo’n 2000 Grévy-zebra’s in het wild, in 1980 waren dat er nog 15.000. Dat is een vermindering van maar liefst 80 procent.

Door de komst van dit veulen bestaat de zebrapopulatie in ARTIS uit vijf stuks.

Streepjescode

Het veulentje kon al binnen een uur lopen en rennen en heeft nu nog bruine strepen in plaats van zwarte. Het strepenpatroon van de moeder is voor het veulen – als het wat groter is – bijna hetzelfde als een streepjescode; ze zal haar moeder’s strepen uit duizenden herkennen.

Bezoekers die het zebraveulen in het echt willen bewonderen kunnen waarschijnlijk woensdag al terecht, want naar verwachting mag ze dan voor het eerst naar buiten op de Savanne. Daar zal het dier voor het eerst kennismaken met haar grote Savanne-genoten: de grote koedoes en netgiraffen.