Arrestatieteam rijdt auto's klem en beëindigt ontvoering in Amsterdam, zes man aangehouden

De politie in Amsterdam heeft zaterdagnacht een ontvoering weten te verijdelen. Voor de ontvoering zijn in totaal zes mensen aangehouden. Omdat de actie midden in de hoofdstad gebeurde op een zaterdagnacht hebben omstanders beelden gemaakt.

AT5 heeft beelden opgestuurd gekregen van het tafereel. Op de beelden is te zien hoe de agenten de personen uit de klemgereden auto halen:

Het slachtoffer werd zaterdagmiddag in West ontvoerd. De politie is vanaf toen gaan zoeken naar het spoor van de mogelijke daders. Politiemensen van het observatieteam kregen in de nacht van zaterdag 18 juli op zondag 19 juli zicht op de twee auto’s.

Klemgereden

Rond 01.30 uur werd er op de Marnixstraat, ter hoogte van het DeLaMar Theater, een voertuig klemgereden door het arrestatieteam. In deze auto zat de ontvoerde persoon en drie ontvoerders. In een andere auto, die werd klemgereden ter hoogte van het politiebureau Lijnbaansgracht, zaten nog eens drie personen die betrokken zouden zijn bij de ontvoering.

Omstanders hadden niet gelijk in de gaten dat het om een politieactie ging. Een omstander ziet het gebeuren en trekt vervolgens zijn jas uit. Vervolgens sprint hij op het bewapende arrestatieteam af om zich met de aanhoudingen te bemoeien. Het werd hem snel duidelijk dat hij iets deed dat zeer ongewenst was. Hij krijgt direct een duw van een van de agenten en valt op de grond. ”Wegwezen! Opzouten nu. Ik schiet je voor je harses!”, is te horen op de beelden.

Man ontvoerd, zes verdachten aangehoudenhttps://t.co/pF1mcKMsrH — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) July 19, 2020

In beperking