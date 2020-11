Personenauto belandt bijna op het spoor na botsing met arrestatieteam op A12

Een opmerkelijk ongeluk op de A12 bij Driebergen. Een arrestatieteam (AT) botste met een rode personenauto waardoor deze bijna op het spoor terecht kwam. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Ook is het onbekend of het AT de zwaailichten en sirenes aan hadden.

Het arrestatieteam was onderweg naar het Park Seminarie in Driebergen om agenten te helpen bij de arrestatie van een verwarde man toen ze de personenauto raakten. Door de klap van het ongeluk raakte de kleine auto van de weg en schoot het dwars door een hek heen. Aan de rand van het naastgelegen spoor kwam de personenauto tot stilstand.

Onderzoek

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Ook is het niet duidelijk of het AT de zwaailichten en sirenes aan hadden. De politie laat weten het ongeluk te onderzoeken. Niemand raakte gewond.

De politie heeft de verwarde man in een woning aan het Park Seminarie aan kunnen houden. De 39-jarige man zwaaide daar met een mes in het rond en bedreigde agenten.

Vraag niet hoe, maar je zou bijna denken dat de auto vleugels heeft gekregen. Op de #A12 naar Utrecht is tussen Maarsbergen en Driebergen in elk geval de rechterrijstrook tijdelijk dicht. Houd rekening met file. #ongeluk pic.twitter.com/54foZuBHME — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) November 7, 2020

Foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie