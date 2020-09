Man uit Heerlen aangehouden voor doodsbedreiging Omtzigt

De politie heeft donderdag een 26-jarige man uit Heerlen aangehouden op verdenking van het bedreigen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan Hart van Nederland.

Na afloop van de demonstraties tegen de spoedwet op 20 augustus werden onder meer minister Wiebes en Kamerlid Omtzigt bejegend door een groep overgebleven activisten. Op beelden die werden gedeeld op sociale media is te zien hoe een van de demonstranten Omtzigt bedreigt door “Ik ga je doodslaan” te roepen.

Arrestatie op livestream

Volgens vrienden van de demonstrant gaat het om de Heerlense Danny Vonk, die dezelfde avond al korte tijd werd gearresteerd vanwege openbare dronkenschap en opruiing. Zelf zei Vonk destijds tegen Hart van Nederland dat deze arrestatie onrechtmatig was en dat er een nekklem werd toegepast. Vonk werd de volgende ochtend vrijgelaten.

Nu zou hij dus weer zijn aangehouden. De arrestatie was volgens een vriend in een livestream te zien. “Hij zat met drie anderen in een Zoom-meeting toen de politie hem arresteerde,” zo vertelt de vriend aan Hart van Nederland. “Hij vroeg waarom hij was aangehouden, maar ze zeiden dat hij dat later zou horen. Volgens mij niet zoals het hoort.”

Demonstratie aangekondigd

Vrijdag zijn demonstranten van plan opnieuw in Den Haag in actie te komen tegen de corona-spoedwet, op hetzelfde moment dat er een hoorzitting hierover plaatsvindt in de Tweede Kamer. Volgens organisator Eldor van Feggelen is een demonstratie bij de gemeente aangevraagd tussen 10.00 uur en 14.00 uur op de Lange Voorhout en de Lange Vijverberg, maar heeft de gemeente hier nog niet op gereageerd.

