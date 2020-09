Arrestant overleden bij cellencomplex Amsterdam na aanhouding

Een arrestant is dinsdagavond onwel geworden en overleden bij een cellencomplex in Amsterdam-West. Eerder op de avond was hij aangehouden.

De politie had een melding gekregen dat de man mensen lastig viel in een restaurant aan de Burgemeester Vening Meineslaan. Hij vertoonde verward gedrag en begon te vechten met agenten. Een agent raakte gewond. Na aanhouding brak de man zijn boeien.

Reanimatie mocht niet baten

Aangekomen bij het cellencomplex werd hij onwel. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren en hij is naar een ziekenhuis vervoerd. Maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen.

Vanavond is een arrestant onwel geworden bij het cellencomplex van de politie in Amsterdam-West. Er is direct gestart met reanimatie en de man is vervoerd naar het ziekenhuis. Het heeft niet mogen baten. De man is komen te overlijden. De rijksrecherche start een onderzoek. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) September 1, 2020

ANP