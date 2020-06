Arnhems café houdt de deuren voorlopig dicht: 'Terras kan niet worden vergroot'

Voor de meeste horeca is het vandaag een feestelijke dag, want ze mogen weer open. Die vlieger gaat voor Café De Schoof in Arnhem niet op. Het terras kan niet groter en anderhalve meter afstand houden binnen, is geen doen.

Liesbeth de Zoete is samen met haar man Frank eigenaar van het Arnhemse café. De afgelopen weken heeft ze gekeken naar mogelijkheden om te kijken hoe hun café op een veilige manier open kan. “Maar we lopen tegen verschillende dingen aan. Zo kunnen we geen terrasuitbreiding doen, want de veiligheidsdiensten moeten er langs kunnen”, zegt ze tegenover Hart van Nederland.

Daarnaast is Café De Schoof volgens Liesbeth niet echt geschikt voor een anderhalve metersamenleving. “We hebben een café dat vooral lang is, maar niet heel breed.” Liesbeth geeft aan dat ze geen huilverhaal wil vertellen, want het gaat haar niet om het feit of haar café rendabel is. “We hebben de afgelopen weken gewoon goed gekeken of het haalbaar is om veilig met de maatregelen om te gaan, maar ik kan net aan veertien man kwijt op mijn terras.”

Sociale leven in de kroeg

Ook voor de stamgasten is het een pittige periode, zeker omdat veel andere cafés op de Arnhemse Korenmarkt wel open gaan. “We ontvangen veel alleenstaanden en die hebben hier echt hun sociale leven, in deze kroeg. Voor hen is het vooral zwaar”, zegt Liesbeth. “Maar ik vind het zonde om open te gaan voor een klein groepje mensen, dan moet ik zoveel stamgasten teleurstellen, dat wil ik ook weer niet.”

Voor Liesbeth en Frank rest niets dan afwachten tot de maatregelen verder worden versoepeld. “Maar we moeten maar eens zien hoe deze week verloopt. Als het bij veel horecatenten goed gaat deze week, zou het zomaar kunnen dat we zaterdag weer achter de tap staan”, zegt Liesbeth hoopvol.

Beeld: Café De Schoof