'Superprof' Arjen Robben werkt aan rentree bij jeugdliefde FC Groningen

Arjen Robben werkt aan een terugkeer als profvoetballer. De 36-jarige aanvaller, die vorig jaar stopte, wil weer gaan voetballen bij zijn jeugdliefde FC Groningen.

“Ik werk aan een comeback als voetballer, bij de FC”, zegt Robben in een filmpje op de site van Groningen. “Of dat gaat lukken, weet ik nog niet. Wat ik wel weet, is dat het aan mijn inzet en motivatie niet zal liggen”, aldus Robben.

Robben is al wekenlang in training om bij de start van het seizoen 2020/2021 onderdeel te kunnen uitmaken van de eerste selectie van FC Groningen. “Het is fysiek gezien een pittige uitdaging, maar ik ga er vol voor. Achter de schermen werk ik hard. En als alles klopt, sluit ik aan bij de eerste training van het seizoen.”

Arjen Robben

Robben werd als 12-jarige opgenomen in de jeugdopleiding van FC Groningen en debuteerde vier jaar later in de hoofdmacht van de noorderlingen. Robben speelde twee seizoen in de hoofdmacht van de Groningers, en vertrok toen naar PSV. Hij werd een voetballer van wereldklasse en speelde ook bij Chelsea, Real Madrid en Bayern München.

Hij werd met het Nederlands elftal tweede op het WK van 2010 in Zuid-Afrika, maar had de winst van de wereldcup op zijn schoen. De Spaanse doelman Iker Casillas hield zijn inzet tegen met zijn teen. Spanje werd daarna wereldkampioen. In 2014 werd Robben met het Nederlands elftal derde op het WK in Brazilië.

Beeld: FC Groningen