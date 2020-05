Arbeidsmigranten uit Velp in isolatie op schip om corona

Bij 28 inwoners van een wooncomplex voor arbeidsmigranten aan de Willemstraat in Velp is afgelopen vrijdag het coronavirus vastgesteld. De 28 migranten gaan in quarantaine op een schip in Arnhem.

De andere ongeveer 30 bewoners van het complex zijn volgens de Veiligheidsregio Gelderland-Midden niet ziek, maar moeten 14 dagen in quarantaine blijven in hun wooncomplex aan de Willemstraat. Voor zover bekend is nog niemand in het ziekenhuis opgenomen. De gezondheid van de bewoners die dit weekend niet positief testten wordt scherp in de gaten gehouden.

Contactonderzoek

De GGD is begonnen met een bron- en contactonderzoek. Het is nog niet bekend waar de besmetting van de arbeidsmigranten vandaan is gekomen. Personeel van de werkgevers in Scherpenzeel en Velp, waar de migranten gedetacheerd zijn, wordt getest, net als andere mensen met wie de Oost-Europeanen contact hebben gehad. De gemeente Rheden heeft zondag omwonenden van het complex aan de Willemstraat geïnformeerd. Ook de uitzendorganisatie die het werk voor de migranten regelt is op de hoogte gesteld.

Volgens de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, voorzitter van de veiligheidsregio, is het cruiseschip in de Rijn “een veilige oplossing, want goed te isoleren”. Er zijn tolken aan boord van het schip, aangezien de meeste pati├źnten geen Nederlands spreken.

Alle vereiste maatregelen genomen

Marcouch en burgemeester Carol van Eert van Rheden leven mee met de groep arbeidsmigranten. Van Eert zegt ook te begrijpen dat Velpenaren in de buurt van het wooncomplex zich misschien zorgen maken. “Alle vereiste maatregelen zijn genomen om de besmetting zo veel mogelijk in te dammen”, verzekerde hij zondag.

ANP