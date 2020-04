Deze maand gaat de boeken in als zonnigste aprilmaand sinds de weermetingen

Als je vandaag naar buiten kijkt zal je het niet zo snel denken maar deze maand hebben we flink wat zon gehad. Maar deze maand hebben we flink wat zon gehad. Weer.nl weet zelfs te vertellen dat het de zonnigste aprilmaand gaat worden sinds het begin van de weermetingen.

Al de gehele maand hebben we te maken met erg mooi weer waarbij de zon volop schijnt. Tot vandaag scheen de zon landelijk in deze aprilmaand maar liefst 276 uur. Vandaag komt daar twee uur bij, en met de drie uur aan zonneschijn die morgen worden verwacht komen we op 281 uur uit. Daarmee wordt het 13 jaar oude record uit april 2007 verbroken. Met de vier uur aan zonneschijn die donderdag nog worden verwacht, eindigt de aprilmaand waarschijnlijk op 284 uur.

Zonnige jaren

Vandaag staan we al op een 2e plek voor wat betreft de meest zonnige aprilmaand. Alleen 2007 staat op dit moment met 280 zonuren nog boven dit jaar. Morgen zullen we dus boven 2007 terecht komen.

Op nummer 3 staat 2011 met 262 uur. Andere jaren in de top-5 zijn 1942 met 249 uur zon en en 2010 met 246 uur.

Zeer blauwe luchten

Het opvallende aan deze maand was niet alleen dat de zon enorm veel scheen, het gebeurde vaak ook nog bij een strakblauwe lucht. De strakblauwe lucht en de grote hoeveelheid zon kan ten dele het gevolg zijn van de coronacrisis. Zo zijn er minder vliegtuigstrepen, minder vervuiling en daardoor wellicht minder wolkvorming.

Uiteraard was de lucht die aangevoerd werd van zichzelf ook vaak erg droog, omdat de wind vanaf het droge continent kwam. Het is dan ook niet geheel toevallig dat halverwege april de laagste luchtvochtigheid ooit in april werd gemeten.

Einde van de maand minder zonnig

Afgelopen weken was het vaak zonnig, maar vanaf vandaag is er meer bewolking en neemt de wisselvalligheid toe. Vandaag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land en is er minder ruimte voor de zon. Morgenmiddag zien we de zon weer wat vaker, maar donderdag overheerst opnieuw de bewolking en valt regelmatig regen. Ondanks de relatief sombere dagen wordt het record dus alsnog verbroken.

Via Weer.nl