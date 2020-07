Appie biedt minima all-inclusive-vakantie op zijn camping in Opende: 'Het geeft je zoveel rijkdom'

Wat doe je als je dolgraag op vakantie wilt, maar er geen geld voor hebt? Dan kun je aankloppen bij Appie Wijma uit het Groningse Opende. Vorig jaar is hij een camping begonnen voor minima. En dit jaar doet hij er een schepje bovenop. Appie krijgt zoveel giften binnen, dat hij nu zelfs all-inclusive-vakanties kan aanbieden.

“Nieuwe kleding, zakken chips, flessen vol met drinken, kaas. Ik krijg het van iedereen”, zegt Appie. “Elke dag een auto vol met tassen.” En waren de gasten vorig jaar nog aangewezen op tentjes, nu kunnen ze in luxe vouwwagens en caravans logeren.

Veel werk verzet

In het afgelopen jaar heeft Appie dan ook heel wat werk verzet om het zijn gasten naar de zin te maken. “We hebben een compleet nieuw hekwerk gekregen, een speeltoestel geplaatst en geverfd. We zijn hier met man en macht bezig geweest en ik ben nu heel tevreden.”

De gasten zijn Appie erg dankbaar. “Ik vind het hier gezellig en het is ook leuk voor onze dochter”, zegt een van de gasten. “Ze is lekker aan het spelen en heeft het helemaal naar haar zin. Dat is geweldig om te zien.” Het gezin was deze zomer niet op vakantie gegaan, als ze niet bij Appie hadden kunnen logeren.

Voldoening

Campingeigenaar Appie gaat voorlopig nog wel even door, hij haalt veel voldoening uit de reacties die hij krijgt. “Je wordt er geen cent beter van, want je hebt er heel veel werk van. Maar toch geeft het je zoveel rijkdom. ”

De gasten zijn één volle week welkom op Appies camping. Boeken kan inmiddels niet meer: voor dit seizoen zit de camping vol.