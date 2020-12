Iemand wenste een gedetineerde in de Penitentiaire Inrichting in Vught kennelijk een ontspannen kerst toe. Medewerkers van de PI vonden op tweede kerstdag binnen de muren van het streng beveiligde complex een appel met daarin cannabis.

De appel is vermoedelijk vanaf buiten over de muur van de PI gegooid, vertelt woordvoerder Robert Meijer aan Omroep Brabant. De kans dat de appel de persoon had bereikt voor wie deze bedoeld was, is nihil. Dit omdat de vrucht op een ongelukkige plek terecht kwam. “De appel is gevonden tussen een hek en een muur op een plek waar de gedetineerden niet komen.”

Geen naam op appel

Opmerkelijk is de vondst wel, meestal proberen mensen goederen ‘gewoon’ via visite of kleding binnen te smokkelen. De PI onderzoekt wel voor wie de appel bedoeld was, maar dat zal geen makkelijke klus worden, aldus Meijer. “Er staat geen naam op zo’n appel. Het is anders als je drugs of een telefoon op het lichaam of in de kamer van een gedetineerde vindt.”