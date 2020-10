Appartementen Den Bosch ontruimd na vondst van 'zeer waarschijnlijk explosieven'

In de Schutskampstraat in Den Bosch is een appartementengebouw ontruimd vanwege de vondst van “zeer waarschijnlijk explosieven”, meldt de politie. Onduidelijk is nog om welk explosief materiaal het gaat.

Het materiaal is gevonden door medewerkers van De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) die waren opgeroepen. Volgens de politie is het opsporen van de explosieven een tijdrovende klus en kan nog geen prognose geven wanneer bewoners weer naar huis kunnen.

Moskee ontruimd

Bewoners van 27 appartementen die hun woning moesten verlaten zijn in de buurt opgevangen. Ook een nabijgelegen moskee is ontruimd. De ruime omgeving rond het gebouw is afgezet.

De EOD trof zojuist een hoeveelheid van een zeer waarschijnlijk explosieve stof aan. Het onderzoek gaat verder…..heel voorzichtig. — Politie Oost-Brabant (@politieob) October 25, 2020

ANP

Foto: Reality Photo