Miranda en Martijn van Kempen willen zo snel mogelijk weg uit hun huurappartement in Apeldoorn-Noordoost. Een ruime week terug stak een bekende uit de buurt hun auto in brand. Kort daarna gooide hij van vijf hoog een bloempot naar beneden, recht op het hoofd van Miranda. In afwachting van het onderzoek loopt de dader inmiddels weer rond bij de flat. Omdat ze net hun laatste spaargeld in hun huidige woning hebben gestoken, zijn ze een crowdfunding gestart.

Het gezin voelt zich niet meer thuis sinds Miranda naar buiten ging, in de nacht van donderdag 30 op vrijdag 31 juli. Omdat zij zelf nog steeds met een hersenschudding en verwondingen aan haar hoofd en schouders zit vertelt Martijn het verhaal. “Die man had mijn bedrijfswagen in brand proberen te steken. Ook een andere personenauto moest het ontgelden. Een buurman kon het gelukkig snel blussen met zand, en daarna ben ik er nog met een brandblusser overheen gegaan.”

Bloempot

De dader is volgens Martijn om een bekend gezicht in de buurt, hoewel hij niet zelf in de flat aan de Aristotelesstraat woont. “Miranda stond beneden en hij stond op de vijfde verdieping. Daar zag hij schijnbaar een bloempot. Zo’n gebakken pot, redelijk dik. Ze kreeg hem vol op haar hoofd. Mijn vrouw heeft geluk dat ze er nog is.”

De politie heeft de man opgepakt, maar na een paar dagen is hij vrijgelaten. “Het ligt nu bij de recherche, ik heb er al een week niets meer over gehoord. Ik verwacht dat hij wel straf krijgt voor die autobranden. Maar voor poging doodslag, voor die bloempot, daar heb ik een hard hoofd in. Niemand heeft iets gezien, dus getuigen zijn er niet. Inmiddels staat hij zelf weer met een biertje en een jointje voor de deur.”

Nieuwe woning

Miranda en Martijn hadden net geïnvesteerd in hun huurwoning, onder meer de keuken is vernieuwd. “We hadden het idee om hier nooit weg te gaan. Het is een berucht stukje Apeldoorn, mensen noemen het terecht een ghetto hier. Maar als je de voordeur dicht doet heb je gewoon een mooie, grote woning. Helaas heeft die man hier allemaal schoonfamilie, die kunnen ze niet allemaal uitzetten. Dus ja, dan moeten wij maar vertrekken.”

De woningbouwcorporatie heeft snel meegedacht. “Ik heb maandag gebeld, dinsdag had ik een afspraak en woensdag een nieuwe woning. In september kunnen we erin. Maar door onze verbouwing hebben we geen geld meer over. Het wordt casco opgeleverd. Ik hoop dat we met die doneeractie toch wat geld binnen kunnen halen, zodat we de vloer kunnen doen en er geschilderd kan worden.” Het gezin hoopt 10.000 euro op te halen met de actie.