Antiracisme-betoging in Maastricht trekt 1400 mensen

Zo’n 1400 mensen hebben meegedaan aan de manifestatie tegen racisme in Maastricht. Dat liet de Veiligheidsregio Zuid Limburg weten. Een woordvoerster van de Veiligheidsregio zei dat de deelnemers zich goed aan de regels hielden.

De meeste mensen zaten op het gras, zoals door de organisatie was gevraagd. Er waren gele vlekken in ronde vorm met spuitbussen op de grond getekend, waarop mensen gingen zitten om de 1,5 meter afstand te bewaren. “We hopen mensen wakker te kunnen schudden en willen mensen in VS laten zien dat we hen steunen”, zei een van de organisatoren.

Voertaal

De manifestatie op De Griend langs de Maas begon om 14.00 uur en verliep in een ontspannen sfeer. Rond 15.30 uur eindigde de bijeenkomst. De voertaal tijdens de manifestatie was Engels, slechts enkele mensen spraken de menigte in het Nederlands toe. Dat komt vooral omdat veel deelnemers buitenlandse studenten waren, die geen Nederlands verstaan.

“Je leerde ons Frans, Nederlands, Duits, Engels, Spaans, Portugees en jullie leerden niets!”, hield een van de organisatoren, Magali, de menigte voor. Veel witte mensen voelen volgens haar geen enkele empathie voor zwarte mensen. “Ze begrijpen niet waar wij het over hebben.”

‘Haat is klaar’

“Haat is klaar. Genoeg”, hield Mireille uit Brunssum de aanwezigen voor. Ze was met haar man Remco bij de actie om zich uit te spreken tegen racisme. Remco zag de demonstranten, zwart en wit, door elkaar zitten op het veld. “Ik roep alle witte Nederlanders op zich uit te spreken tegen racisme. Laat je horen.” Als witte man vroeg hij vergeving voor wat zijn voorouders de voorouders van zijn gekleurde echtgenote Mireille hebben aangedaan tijdens de slavernij.

De organisatie wilde de manifestatie aanvankelijk op het Vrijthof in het stadshart houden. Maar daarvan is afgezien omdat dat plein te klein is voor een te grote toeloop. In overleg met het stadsbestuur is daarom gekozen voor het park De Griend aan de Maas, waar meer uitwijkmogelijkheden zijn. Achteraan De Griend waren de toespraken niet te horen. Dit als gevolg van de drukte en de noodzaak anderhalve meter afstand te bewaren. Maar via een livestream konden mensen de sprekers via hun mobiele telefoon toch volgen.

Het was de tweede manifestatie tegen racisme in Maastricht. Afgelopen maandag deden zo’n honderd mensen mee aan een Black Lives Matter demonstratie. Die was toen op de Markt in Maastricht.

