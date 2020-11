Het vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling blijft de gemoederen behoorlijk bezighouden. Op sociale media circuleren diverse oproepen om als protest op meerdere plekken vuurwerk af te gaan steken. Zo is er een petitie gestart tegen het vuurwerkverbod waarbij wordt opgeroepen om zaterdagavond om 20:00 uur vuurwerk af te steken. Ook op Facebook wordt daartoe opgeroepen.

Diverse dierenorganisaties roepen op om huisdieren dan binnen te houden. Maar het blijft niet bij de oproep voor morgenavond. In Hendrik-Ido Ambacht hebben jongeren namelijk op Snapchat een oproep gedaan om vrijdagavond met vuurwerk naar een park te komen voor een ‘knalfeest’.

Omwonenden van het park hebben al last van vuurwerkoverlast sinds het verbod bekend werd gemaakt en volgens burgemeester Jan Heijkoop is er al voor een ton schade veroorzaakt. Veel omwonenden houden hun hart vast voor wat er vrijdagavond komen gaat. De gemeente heeft extra verlichting geplaatst om de vuurwerkafstekers in de gaten te kunnen houden, maar dat maakt weinig indruk op ze, vertelt Ria, die bij het park woont. Zij ziet vrijdagavond “met angst en beven tegemoet”, en zij niet alleen: dat geldt voor de hele buurt. “Het is geen vuurwerk meer”, vertelt ze. “Het zijn bommen die afgestoken worden, cobra’s, en dat vlak onder je balkon.”

Geknal afschuwelijk voor dementerenden

Vlakbij is zorginstelling Sophiastaete gevestigd, waar veel mensen met dementie wonen. Al het geknal is funest voor deze mensen, weet Ria. “Zij hebben het gevoel dat ze terug zijn in de oorlog. Dat is afschuwelijk, daar hebben de verzorgers de handen vol aan.”

Ook dierenorganisaties houden hun hart vast voor de protesten tegen het vuurwerkverbod. Mirjam Addiks van dierenambulance Louterbloem, regio Dordrecht roept eigenaren op om altijd alert te zijn op vuurwerk, want “anders is de kans groter dat je dier er vandoor kan gaan”. “Zeker als het op een min of meer onverwacht moment ineens ergens helemaal losgaat. Daar maken we ons als Dierenambulance zeker zorgen om. Als dieren er vandoor gaan kan het heel lastig zijn om ze weer te pakken te krijgen, want vaak zijn ze dan behoorlijk bang.”

‘Gedraag je beheersbaar’

Burgemeester Heijkoop vindt dat de vuurwerkoverlast de spuitgaten uitloopt. Complete kozijnen en deuren zijn eruit geblazen de schade wordt geschat op een ton, maar dat loopt snel op als het zo doorgaat. “We hebben ons niet gerealiseerd dat het enerzijds positieve van een landelijk vuurwerkverbod om letsel en druk op ziekenhuis te voorkomen dit soort reacties oproepen, waarvan wij niet weten wat de reikwijdte is.”

Hij doet een oproep richting de vuurwerkfans die van plan zijn vrijdag de boel te laten ontploffen. “Gedraag je beheersbaar op dit punt. Ik hoop dat het meevalt maar we zijn er goed op voorbereid dat het niet escaleert.”

Marcel Teunissen, branchevereniging Pyrotechniek Nederland is niet te spreken over de geplande vuurwerkverbodprotesten. Hij onderstreept dat die initiatieven niet vanuit de vuurwerkbranche komen. “We snappen dat er vuurwerkliefhebbers zijn die graag hun mening willen uiten en/of willen protesteren, maar laten ze dat dan vooral doen binnen de regels. Er is vaker een discussie over vuurwerk. Laten we dat alsjeblieft op een positieve manier doen.”