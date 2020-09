Gestalkte Angelica: 'Als mijn partner er niet was geweest, had ik hier denk ik niet meer gestaan'

Jarenlang werd Angelica gestalkt, bedreigd en mishandeld door haar ex-vriend Jonathan. Hij zat een kleine twee jaar vast, maar zaterdag stond hij ineens bij Angelica voor de deur. Hij bedreigde haar en mishandelde haar nieuwe vriend.

“Als mijn partner er niet was geweest, denk ik niet dat ik hier nog had gestaan,” vertelt Angelica zichtbaar aangeslagen aan Hart van Nederland. Ze is geschrokken van wat haar is overkomen. “Hij was doelgericht op mij. Maar m’n vriend bleef mij en m’n zoon beschermen, waardoor mijn ex ook een trap gaf tegen de kinderbuddy. Die viel vervolgens om en hij wilde m’n zoontje ook nog een trap na geven”.

Uiteindelijk weten ze te ontkomen, maar Angelica’s vriend vangt de klappen op: “Hij is gechoqueerd, heeft klachten aan z’n kaak en last van z’n ribben en benen.”

Harder straffen

Advocaat Peter Schouten pleit voor een strengere straf en wil dat hij TBS opgelegd krijgt. Schouten staat de vrouw al zo’n drie jaar bij en is gespecialiseerd in stalkingszaken. Ook Angelica wil dat: “Hij moet behandeld worden. Ik heb niks met hem te maken en val hem niet lastig. Ik doe hem geen kwaad. Laat me gewoon met rust en laat mij m’n leven leiden.”

Lees ook: Stalker is net uit de cel, maar gaat meteen weer de fout in: ‘Ze zagen hem aan komen rennen’

Acht jaar geleden begon de ellende. Angelica en Jonathan hadden destijds een knipperlichtrelatie. Volgens haar werd ze misbruikt door haar ex, ook heeft hij haar een keer met een waterkoker mishandeld, gedreigd haar te vermoorden en haar ontvoerd.

In de jaren daarna woonde Angelica in safehouses, maar elke keer kwam hij achter het adres en zocht haar op. Haar leven was een hel en toen hij veroordeeld was, kwam er lucht voor haar. Tot zaterdag dus. Zondagmiddag heeft ze aangifte gedaan.