'Amsterdamse jongerenburgemeester doet oproep tot neerhalen gevels grachtenpanden'

Achraf El Johari, de jongerenburgemeester van Amsterdam, heeft zondag op Twitter een indirecte oproep gedaan tot neerhalen van gevels van grachtenpanden in de hoofdstad. Een oproep met een knipoog, om het slavernij- en kolonisatieverleden van Nederland prominenter te belichten.

Nu nog de gevels van de vele Amsterdamse grachtenpanden. #Decolonizehttps://t.co/rmoaCZv0ON — Achraf El Johari (@AchrafElJohari) June 7, 2020

De jongerenburgemeester deelde een link naar een artikel over een antiracismeprotest in de Britse stad Bristol, waar demonstranten een standbeeld van slavenhandelaar Edward Colston van zijn sokkel trokken en verderop in de haven gooiden. “Nu nog de gevels van de vele Amsterdamse grachtenpanden”, schreef El Johari in de tweet.

Hij verwijst daarmee naar het slavernij- en kolonisatieverleden van Nederland dat schuil gaat achter de gevels van de vele Amsterdamse grachtenpanden. Veel van deze panden werden gebouwd tijdens de zeventiende eeuw. In die periode verdiende Nederland veel geld aan handel, onder meer in slaven.

‘Humor moet kunnen’

Hoewel de tweet niet bij iedereen op sympathie kan rekenen, zien de meeste Twitteraars er de humor wel van in. Dat was ook de bedoeling, aldus El Johari. “Stukje bewustzijn kweken, humor moet kunnen.”

Hij zegt wel voorstander te zijn van een bijschrift bij de historische gevels. “Dit om de zwarte bladzijden van de geschiedenis van Amsterdam zichtbaarder te maken. Dit gebeurt als het goed is al bij straatnamen maar zou ook kunnen bij panden.”