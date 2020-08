Amsterdam komt met escalatieladder tegen verspreiding corona

Amsterdam komt met forse maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de hoofdstad kwamen er in de afgelopen weken 1400 nieuwe besmettingen bij. Burgemeester Femke Halsema maakt tijdens een persconferentie bekend dat er een zogenoemde ‘escalatieladder’ in het leven geroepen zal worden.

Door die escalatieladder worden mensen in Amsterdam voorbereid op maatregelen die misschien gaan komen als men zich niet voldoende aan de nu geldende coronamaatregelen houdt en het aantal besmettingen niet lager wordt.

Het toezicht op horeca en zalenverhuurders wordt verder aangescherpt. Bij één waarschuwing wegens het niet voldoende naleven van de coronamaatregelen kan een horecaonderneming of zaal tijdelijk worden gesloten en bij excessen kan een dergelijke onderneming rekenen op een sluiting van maximaal vier weken.

‘Horeca om 00:00 uur dicht’

Als er in de horeca feesten en partijen zijn waar meer dan honderd mensen bij aanwezig zijn, wordt het voor handhavers prioriteit om daar te gaan kijken met dus een mogelijke tijdelijke sluiting als gevolg. Ook in het kader van de escalatieladder: als de maatregelen dan nog steeds onvoldoende worden nageleefd, kan de gemeente besluiten om alle horeca om 00:00 uur te sluiten.

Bijenkorf dicht

Eerder dinsdagavond werd al bekend dat De Bijenkorf in Amsterdam de deuren voorlopig moet sluiten. Volgens de veiligheidsregio zijn meerdere medewerkers van het warenhuis op verschillende afdelingen en verdiepingen positief getest op het coronavirus. Een aantal van hen was aan het werk toen zij besmettelijk waren. Iedereen die recent bij De Bijenkorf in Amsterdam was en klachten heeft, wordt dringend geadviseerd zich te laten testen.