Al bijna twintig jaar verovert de kerstklassieker Flappie van cabaretier Youp van ‘t Hek steevast een plekje in de Top2000. Voor velen is kerst pas compleet als Flappie op de radio is geweest. Nu is het lied eindelijk de grens overgegaan. De Amerikaanse zanger Todd Rundgren maakte een vertaling.

Ook de Amerikanen horen vanaf nu de iconische woorden ‘It was Christmas morning 1961’ uit hun speakers knallen. Het nummer is bijna één op één vertaald en dus haalt ook het Amerikaanse neefje van konijn Flappie de kerst niet. En ‘daddy’ komt er trouwens ook niet heel goed vanaf.

‘Eindelijk’

Youp van ‘t Hek zelf is blij met de nieuwe versie van zijn dierbare kerstlied. Op Twitter reageert hij verheugd: “Eindelijk vertaald!” Van ‘t Hek schreef het nummer in 1977 voor zijn zus die in het studentencabaret zat. In 1985 brengt hij het uit op single, maar het wordt dan nog niet meteen een hit. Pas als de cabaretier het nummer in 2003 op televisie opvoert, wordt het opgepikt door het grotere publiek.

Eerder verschijnen al ludieke nieuwe versies van Flappie. Zo schrijft van ‘t Hek ooit een versie voor kinderen waar het wél goed afloopt met zijn konijn. In 2015 schrijft rapper Kraantje Pappie een ‘antwoord van Flappie’, waarin hij het verhaal vertelt vanuit het oogpunt van het konijn. Ook in deze versie komt deze er goed vanaf.

Nieuwe nummer één

Op Youtube zijn de reacties vooral positief. Vooral Nederlanders reageren op de ‘briljante cover’. Iemand zegt: “Dit maakt mijn hele jaar. Al jaren zeg ik tegen mijn Amerikaanse echtgenoot dat ‘het geen kerst is tot je Flappie op de radio hebt gehoord’. Nu kan ik dit gevoel eindelijk met hem delen. Petje af!” Een ander hoopt dat de Amerikaanse versie van Flappie dit jaar de nummer één kersthit gaat worden, boven Mariah Carey en Wham.

Foto: David Mark via Pixabay