Online lichtspektakel vervangt afgelaste vuurwerkshows in Rotterdam

Vanwege de corona-uitbraak gaan de grote vuurwerkshows met oud en nieuw in Rotterdam dit jaar niet door. De gemeente komt daarom met een alternatief: een groots online lichtspektakel.

Eerder deze maand besloot het college dat de vuurwerkshows bij de Erasmusbrug, de Zevenhuizerplas in Nesselande en het strand van Hoek van Holland vanwege de beperkte coronamaatregelen worden afgelast. De gemeenteraad vroeg het stadsbestuur daarop om met een alternatief te komen voor de jaarwisseling.

Het college heeft deze plannen nu bekendgemaakt. Zo komt er een lichtspektakel dat voor en tijdens de jaarwisseling op televisie en social media te zien is. De beelden van de lichtshow worden muzikaal begeleid door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Vuurwerkverbod in Rotterdam

Ook wil de gemeente in de wijken kleinschalige evenementen organiseren die coronaproof en voornamelijk digitaal zullen zijn. “Zo stellen we alle Rotterdammers in staat om vanuit huis toch gezamenlijk het nieuwe jaar in te luiden”, aldus het stadsbestuur. Donderdag bespreekt de gemeenteraad het alternatieve programma voor oud en nieuw.

Zelf het nieuwe jaar inluiden met vuurwerk zit er voor de inwoners van de havenstad overigens niet in. Begin dit jaar stemde de gemeenteraad namelijk in met een volledig vuurwerkverbod. Dat besluit wordt nog wel aangevochten door de belangenvereniging van vuurwerkverkopers in een kort geding.

