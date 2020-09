Almelose agentes laten droom kleine politiefan uitkomen

Geluksdag! Ben je gewoon lekker aan het spelen in de speeltuin, zie je als politiefan een politieauto voorbij komen waar ook nog eens toevallig twee van de leukste agentes van het bureau in zitten! Gelukkig was het op dat moment ook net even rustig qua meldingen waardoor er even tijd was om spontaan een droom van deze kleine grote vent in vervulling te laten gaan! Niks mooiers dan zo’n koppie te zien glunderen! 😊

Posted by Politie Almelo on Sunday, September 6, 2020