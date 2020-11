Allesverwoestende brand bij kringloopwinkel Hoek van Holland

Dinsdagavond is in Hoek van Holland een flinke brand ontstaan in een loods van een kringloopwinkel. De brand is inmiddels overgeslagen naar een naastgelegen loods, die toebehoort aan een tuinspecialist.

De brandweer heeft de brand inmiddels onder controle. Die heeft met man en macht kunnen voorkomen dat het vuur naar nog meer loodsen is overgeslagen.