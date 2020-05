'Alleen huisgenoten in busjes van en naar vleesbedrijven'

In busjes die arbeidsmigranten van en naar slachterijen zitten alleen personen die bij elkaar in huis wonen. Dat zegt uitzendbedrijf Horizon Groep tegen Omroep Gelderland.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) sloot woensdag de Apeldoornse vestiging van vleesbedrijf Vion sloot omdat er sprake was van volgepakte busjes arbeidsmigranten.

Horizon Groep staat toe dat mensen die een woning delen in hetzelfde busje plaatsnemen en kocht speciaal extra busjes voor het vervoer. “Samen koken, dus ook samen in een busje”, zegt directeur Moba Aoulad Ben Arroun. “Mensen die niet in hetzelfde huis wonen, zitten niet samen in één busje.”

Op verschillende locaties van Horizon was woensdag een afvaardiging van de Inspectie SZW, gemeente en politie aanwezig. Er zouden signalen zijn dat uitzendkrachten ziek aan het werk moesten gaan.

Horizon Groep zegt het geschetste beeld niet te herkennen en de onderbouwing ervan te missen.

Controles

De Duitse en Nederlandse politie controleren donderdag langs de grens busjes met arbeidsmigranten op weg naar de vleesverwerkende industrie. Dat zei Ton Heerts, voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, woensdagavond.

Bij een controle ‘s ochtends werden in Apeldoorn 24 busjes met migranten van de weg gehaald. Bij zeventien wagens werden de coronaregels niet nageleefd. Boetes zijn nog niet opgelegd door de veiligheidsregio, zei Heerts. Ook is niet bekend of een van de vijfhonderd medewerkers in Apeldoorn met Covid-19 besmet is.

