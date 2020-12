Alle overgebleven nertsen in Nederland zijn deze week gedood

De laatste overgebleven nertsen op fokkerijen in Nederland zijn deze week geruimd. Dat heeft minister Carola Schouten van Landbouw dinsdagavond gezegd in de Tweede Kamer. Al eerder was bekend dat nog dit jaar een einde zou komen aan de nertsenhouderij.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog

Het verbod op het fokken van nertsen zou oorspronkelijk in 2024 ingaan, maar is nu dus drie jaar naar voren gehaald. Reden om nu alle dieren te ruimen is het feit dat ze besmet kunnen worden met het coronavirus. De angst is dat corona onder nertsen blijft rondwaren. Zo is het virus in nertsen in Denemarken gemuteerd naar een andere vorm, waar een vaccin minder vat op lijkt te hebben.

Lees ook: ‘Nertsenbedrijven overtreden coronaregels en mishandelen dieren’

Meer dan de helft van de Nederlandse nertsenbedrijven was al geruimd omdat daar het coronavirus was aangetroffen. Nertsen worden normaal gesproken aan het einde van het jaar afgemaakt voor hun vacht. Die ‘pelsperiode’ is nu afgelopen en daarom zijn alle nertsen in ons land gedood, dus ook op bedrijven waar geen corona is vastgesteld.

ANP