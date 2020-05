Alle gasten in Japans restaurant binnen half uur 'besmet' met coronavirus

Een experiment van de Japanse televisiezender NHK waarin de verspreiding van het coronavirus in een buffetrestaurant wordt gesimuleerd, toont een ontluisterend beeld. In een half uur tijd blijken alle gasten in het restaurant te zijn ‘besmet’ met het virus.

De video van het experiment is al ruim 5,6 miljoen keer bekeken en wordt massaal gedeeld op social media.

Fluoriserende verf

Voor het experiment werden tien personen bij elkaar in een ruimte gezet die tijdelijk was omgebouwd tot buffetrestaurant. Een van de ‘restaurantgasten’ werd aangewezen als besmet persoon. Het ‘virus’ werd in de vorm van fluoriserende verf aangebracht op één van zijn handpalmen. De hand waarin hij zogenaamd kort daarvoor nog zou hebben gehoest.

Daarna mochten alle gasten dertig minuten genieten van het gratis buffet. De fluoriserende verf is onder normaal licht niet zichtbaar. De gasten hebben tijdens het diner dus nog geen idee hoe de verf zich verspreid. Na afloop van het buffet wordt de normale verlichting in de verduisterde ruimte verwisseld voor UV-verlichting, wat leidt tot zichtbaar geschrokken reacties bij de restaurantgasten.

Alle gasten ‘besmet’

De verf heeft namelijk overal in de ruimte zijn sporen achtergelaten. De handen van alle gasten blijken ‘besmet’ en ook op het gebruikte servies wordt het ‘virus’ aangetroffen. Bij drie deelnemers zit de verf zelfs op hun gezicht.

Volgens de onderzoekers toont dit experiment aan hoe gevaarlijk een lopend buffet is voor de verspreiding van het virus. De verf zou zich onder meer hebben verspreid via de opscheptangen, de deksels van de buffetbakken en de tapjes van de drinkmachines.

Geen effect

Tijdens het experiment werden verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen, om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Zo werd het gebruikte servies direct afgeruimd en werd de tang waarmee de gasten hun eten op hun bord schepten regelmatig vervangen. Ook kregen gasten de instructie om regelmatig hun handen te wassen. Die maatregelen bleken achteraf dus geen effect te hebben gehad.

Beeld: NHK