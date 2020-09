All You Can Eat restaurant in Den Haag ontruimd wegens extreme drukte

All You Can Eat restaurant ‘Samen’ in Den Haag is zaterdagavond ontruimd en gesloten. Het was er zó druk dat het voor gasten onmogelijk was om zich aan de coronarichtlijnen te houden. Daarop is door de politie besloten het restaurant te ontruimen. Alle gasten moesten het restaurant verlaten.

“Ik ben hier voor de veertigste verjaardag van mijn dochter en we moesten ineens naar buiten”, vertelt een gast van het restaurant.

Hoeveel gasten in het restaurant aanwezig waren tijdens de ontruiming is niet duidelijk. Ooggetuigen spreken van ‘enkele honderden’ mensen. Volgens politieagenten ter plaatse is het restaurant meermaals gewaarschuwd over de grote aantallen mensen die binnen zaten.

Het restaurant heeft gasten toegezegd dat zij een deel van hun geld zullen terugkrijgen.

Beeld: Regio 15