Alcomobilist rijdt brug in drieën in Vinkeveen en komt in water terecht

Een beschonken automobilist heeft zondagavond in Vinkeveen een ravage aangericht. De man raakte door nog onbekende oorzaak van de weg. De jonge bestuurder reed een lichtmast uit de grond, knalde tegen een brug, die daardoor in drie stukken brak en kwam vervolgens in het water terecht.

Wonder boven wonder bleef de automobilist ongedeerd. De man kon zelfstandig uit het water komen en hield er alleen een nat pak aan over.

Rijden onder invloed

De man werd door de politie gecontroleerd op drugs- en alcoholgebruik. Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn en is aangehouden.

Beeld: Petershotnews