Akwasi vindt uitspraken over schoppen Zwarte Piet 'superdom'

Akwasi vindt de manier waarop hij zich op de Dam heeft geuit “superdom”. Dat vertelt de rapper aan tafel bij Jinek. “Ik heb me nogmaals laten meeslepen door iedereen die daar was en ik dacht dit voelt zo, dus dit ga ik uiten”, vertelt hij.

Tijdens de Black Lives Matter-demonstratie op 1 juni op de Dam in Amsterdam deed Akwasi een uitspraak over de sinterklaasviering. Hij zei: “Op het moment dat ik een Zwarte Piet tegenkom in november, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht.”

Daarop ontving Akwasi meerdere dreigementen. Ook werd er tegen de rapper aangifte gedaan vanwege zijn uitspraken, maar hij werd uiteindelijk niet vervolgd.

‘Wat heb ik gezegd?’

Awkasi benadrukt donderdagavond dat hij het nog steeds moeilijk vindt om het over de demonstratie te hebben. Toen hij het podium afstapte, wist hij gelijk dat hij veel impact maakte met zijn uitspraken. “Ik voelde dat toen ik van dat podium afstapte, ik was een beetje aan het trillen. Ik wist niet zo goed wat er gebeurde”, vertelt hij. “Je bent zo in de heat of the moment. Het is onbeschrijfelijk wat er gebeurde.”

Eenmaal thuis vraagt de artiest zich af: “Is dit echt? Wat heb ik gezegd?” Daarna kreeg hij veel haatreacties binnen via sociale media.

Management Akwasi verdedigde uitspraken

Aan tafel bij Jinek betuigt de rapper spijt. Eerder verdedigde zijn management de uitspraken nog. Die zouden moeten worden gezien “als een oproep tot verzet, niet tot geweld”.

“Zwarte Piet is een fictief persoon, iemand die niet bestaat en naar Akwasi’s mening en die van vele mensen in Nederland, niet zou moeten bestaan”, aldus het management in juni. “Zolang er Nederlanders zijn die zich in Blackface schminken rondom een kinderfeest voelt dat voor vele Nederlanders als een klap in het gezicht. Aan die emotie heeft Akwasi woorden willen geven in zijn speech.”

