Akwasi wil dat er 'partij voor mensen van kleur' komt

Volgens muzikant en activist Akwasi worden dieren op dit moment beter vertegenwoordigd in de Tweede Kamer dan mensen van kleur. Om die reden pleit hij voor een ‘partij voor mensen van kleur’. Dat zegt hij in gesprek met AD.

“Er zit wel een Partij voor de Dieren in het parlement, maar geen partij voor mensen van kleur,” stelt hij in de krant. “Golden retrievers zijn in de Tweede Kamer beter vertegenwoordigd dan mensen van kleur.” Hij hoopt dat Sylvana Simons volgend jaar Kamerlid wordt. “Sylvana Simons zou er zoveel goed werk kunnen doen.”

Lees ook: Akwasi wil aangifte doen na Zwarte Piet uitspraak op de Dam

Akwasi reageert op Zwarte Piet-ophef

Daarnaast reageert de muzikant op de ophef die ontstond om zijn uitspraak over Zwarte Piet op de Dam. “Op het moment dat ik een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht,” verkondigde de rapper tijdens het grote Black Lives Matter-protest op de Dam in Amsterdam. Terugblikkend op het incident zegt hij in AD dat hij altijd al het hart op de tong droeg. “Alleen heb ik op de Dam iets gezegd dat blijkbaar zo recht voor zijn raap was dat mensen er heel oncomfortabel van worden.”

Akwasi stelt te zijn bedreigd en geeft toe dat dat hem niet koud laat. Tegelijk zegt hij dat hij zich niet door bedreigingen van de wijs laat brengen. “Het gaat ook niet om mij, weet je. Er is niks mis met mij, er is wat mis met Nederland.”

Lees ook: ‘Glazenwasser’ publiceert foto’s van koopwoning Akwasi in FB-groep: ‘Voel me niet veilig in eigen huis’