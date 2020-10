Akwasi kritisch op Afrika Museum: 'Vraag of het kan blijven bestaan'

Volgens rapper Akwasi is het Afrika Museum in Berg en Dal ingehaald door de snelheid van de tijd. Volgens hem is het niet geloofwaardig meer dat het management van het museum uitsluitend uit witte, Europese mannen bestaat, terwijl een vertegenwoordiging uit de Afrikaanse diaspora geheel ontbreekt.

De rapper meent dat de directie moet overwegen op te stappen, als het museum echt vooruit wil. Akwasi maakt dit statement in een online toespraak voor het Erfgoedfestival Gelderland. Hij verbleef op uitnodiging van het festival in de zomer een week in het museum, dat recent in het nieuws kwam toen een Franse activist een Congolees beeld roofde, dat naar zijn mening van zijn volk was omdat het is meegenomen in de tijd van de slavernij.

Missiewerk in Afrika

Het Afrika Museum is in 1954 opgericht door paters van de Congregatie van de Heilige Geest. Die wilden laten zien hoe hun missiewerk in Afrika eruit zag. Sinds 2014 behoort het museum bij het Nationaal Museum van Wereldculturen en is het geen missiemuseum meer. Maar met name het buitenmuseum met hutjes uit Ghana, Lesoto, Mali en Benin wordt nog als zeer koloniaal gezien. De directie werkt aan een plan om het park beter aan te laten sluiten bij hedendaags Afrika.

“Het is de vraag of het museum in de huidige vorm nog kan blijven bestaan”, zegt Akwasi. “Het museum bevestigt nu de beeldvorming dat Afrikanen leven in onderontwikkelde, eenvoudige en primitieve omstandigheden. Terwijl Afrika op dit moment het bloeiendste continent van de wereld is. Er is een behoorlijke ommezwaai nodig. De managers moeten zich afvragen of ze wel op de juiste plek zitten.”

‘Je kunt niet perfect zijn’

Akwasi denkt dat het Afrika Museum een “prachtig knooppunt van bloemrijke, universele en inspirerende verhalen” kan zijn. Hij wil meehelpen bij de volgens hem noodzakelijke verandering. “Je kunt niet perfect zijn, maar je kan het wel beter doen”, aldus de rapper.

Wayne Modest, plaatsvervangend directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen waar het Afrika Museum onder valt, noemt het betoog van Akwasi “een verhaal in lijn met de weg, die het Afrika Museum al is ingeslagen, maar waar nog flink aan getimmerd moet worden”. De kritiek maakt het museum volgens Modest sterker en beter en uiteindelijk tot het museum dat het beoogt te zijn. “Dus we bedanken hem en laten we er samen aan werken om het beter te maken.”

