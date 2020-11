Ajax wil verder geen uitlatingen over individuele gevallen doen. Onana, Tadic, Klaassen en Gravenberch deden zaterdag gewoon mee in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard (5-2). De koploper van de eredivisie neemt het dinsdag in Herning op tegen Midtjylland.

ANP/Redactie