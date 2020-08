Voor het eerst in zes jaar is Ajax zeker van een plaats in de groepsfase van de nieuwe editie van de Champions League. Alleen de Franse club Olympique Lyon kon Ajax nog uit de groepsfase houden. De club verloor woensdag met 3-0 van Bayern München.

Ajax wist de laatste twee seizoenen via de voorronden de groepsfase van de Champions League te bereiken. Nu hoeven ze deze dus niet eerst te overleven. Ajax werd het afgelopen seizoen in de groepsfase uitgeschakeld, maar verdiende toch nog ruim 55 miljoen euro aan premies, tv-gelden en recettes. Twee jaar geleden verdiende de club 90 miljoen euro met het bereiken van de halve finale.

Halve finale

Olympique Lyon, waar onder andere Memphis Depay en Kenny Tete voor uitkomen, stond slechts zevende toen het coronavirus een eind maakte aan het Franse seizoen. Maandag verloor de ploeg in de halve finale in eigen land van Bayern München en wist zich daarmee niet direct voor de groepsfase te plaatsen.

Finalisten Bayern München en Paris Saint-Germain veroverden de landstitel en waren al zeker van een ticket voor de volgende editie van de Champions League. De groepsfase gaat op 20 oktober van start. Deze begint mogelijk met twee Nederlandse clubs. AZ kan zich nog via de voorronden kwalificeren.