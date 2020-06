Agressieve spoorloper bijt agent in been bij aanhouding

Een man die door de politie in het Zeeuwse ‘s-Heer Arendskerke werd aangehouden omdat hij langs het spoor liep, heeft een agent in een been gebeten. De man, van wie de woonplaats niet bekend is, zit nog vast.

De politie kreeg om 18.30 uur een melding dat iemand langs het spoor liep. Ter plaatse zagen agenten de man door een tarweveld en vervolgens via een sloot een weg op lopen.

Flink misdragen

Bij de aanhouding werd de 31-jarige man agressief waarbij hij een van de agenten in het been beet. Ook toen hij daarop naar een politiecel werd gebracht, heeft hij zich volgens de politie “flink” misdragen.

De gebeten agent is door een GGD-arts onderzocht en heeft aangifte gedaan tegen de aangehouden man.

ANP