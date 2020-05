De politie heeft meldingen gekregen van een buizerd die op een fietsroute langs het Zeeuws-Vlaamse Overslag fietsers aanvalt. Zij melden dat een persoon zich door de dokter moest laten behandelen voor opgelopen verwondingen.

De politie vermoedt dat de roofvogel daar een nest heeft en de kuikens wil beschermen. “Wellicht is het raadzaam de route een kleine zes weken te mijden of een fietshelm en beschermende kleding te dragen”, aldus de politie.

Schedel met krassen

De 21-jarige hardloper Mattheo van Koeveringe deed eerder deze week zijn verhaal bij Hart van Nederland. Hij werd dinsdag aangevallen door een buizerd in het Zeeuwse Krabbendijke. De roofvogel haalde twee keer uit en raakte hem hard. Zo hard zelfs, dat zijn schedel onder de krassen zat en hij naar de huisarts moest. Of het om dezelfde buizerd gaat is niet duidelijk.

Lees hier zijn hele verhaal

Bij ons komen meldingen binnen over de Rode Sluisweg in #Overslag, #ZeeuwsVlaanderen. Dit is een fietsroute langs de grens met België. Er zou daar een buizerd nestelen. Vermoedelijk wil hij (of zij) zijn/haar kuikens beschermen en valt daarom fietsers aan. Vanmorgen heeft iemand — Politie Zeeland (@Politie_Zeeland) May 30, 2020

Foto: Yvonne Huijbens via Pixabay