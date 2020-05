Agressieve buizerd belaagt hardloper: 'Voelde ineens een klap op mijn achterhoofd'

Vanuit het niets werd de Zeeuwse hardloper Mattheo van Koeveringe (21) dinsdag aangevallen door een buizerd. Hij liep gisteravond één van z’n rondjes vanuit z’n woonplaats Oostdijk over de Gentmansdijk richting het nabijgelegen Krabbendijke. Toen de agressieve vogel toesloeg.

“Ik had eerst niets in de gaten,” vertelt Mattheo tegenover Hart van Nederland. ”Ik voelde opeens een harde klap op mijn achterhoofd en dook ineen. Wat kon dit zijn?” Vroeg hij zich af. Toen hij achterom keek zag hij een vogel omhoog vliegen. ”Ik kreeg de buizerd in de gaten toen hij richting een hoogspanningsmast vloog. Vervolgens dook de vogel naar beneden en viel me opnieuw aan.”

Tetanusprik

De roofvogel haalde tot tweemaal toe fors uit, getuige de schedel van Mattheo die onder de krassen zit. “Het was flink schrikken. Waarschijnlijk heeft de buizerd ergens een nest in de buurt, dus ik loop daar voorlopig maar even niet meer langs. Mijn vader heeft me na de aanval opgehaald.”

Woensdagmorgen ben ik naar de huisarts geweest. Ik voel me verder goed, maar heb voor de zekerheid toch een tetanusprik gekregen.”