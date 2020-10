Tien agenten in quarantaine na beëindiging illegaal bootfeest Alblasserdam

Het illegale bootfeest dat vrijdag 23 oktober door de politie in Alblasserdam werd beëindigd, heeft een bittere nasleep gekregen. Een van de feestvierders testte positief op het coronavirus. Gevolg: tien agenten van de politie Drechtsteden moeten gedwongen in quarantaine.

Agenten zagen op de bewuste vrijdagavond tijdens een surveillance feestverlichting branden aan boord van een hotelboot nabij jachtenbouwer Oceanco in Alblasserdam. Ook hoorden ze luide muziek. Aan boord probeerde de politie in gesprek te gaan met één van de vijftien aanwezigen, maar deze persoon was dronken en niet goed aanspreekbaar.

Omdat de aanwezigen zich niet hielden aan de coronamaatregelen, besloot de politie in te grijpen en het feest te beëindigen. Dit liep uit in een gevecht waar stoelen en glazen bij door de lucht vlogen. Twee agenten raakten lichtgewond en vijf aanwezigen werden aangehouden.

Coronavirus

Vrijdag kwam naar buiten dat het hier niet bij gebleven is. Een van de feestgangers bleek het coronavirus onder de leden te hebben gehad ten tijden van het feest. Hierdoor moesten de tien aanwezige agenten in quarantaine. “Zij kunnen dus niet op straat zijn, waar ze eigenlijk thuis horen”, laat een politiewoordvoerder weten.

“Wij zijn hier natuurlijk niet blij mee”, gaat de woordvoerder verder. “Hun diensten moeten nu worden opgevuld door andere collega’s en het is al niet makkelijk in deze tijd.” Het is onbekend of de agenten inmiddels klachten hebben ontwikkeld en hoelang ze nog thuis moeten blijven.