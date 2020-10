Agenten beuken verkeerde deur in voor reanimatie, oudere vrouw schrikt zich het leplazarus

Agenten in het Brabantse Oirschot snelden donderdagnacht naar een woning waarin iemand gereanimeerd moest worden. De melding betrof echter het verkeerde huisnummer, waardoor de agenten een oudere vrouw de schrik van haar leven bezorgden.

De agenten hadden behoorlijke haast, want ze waren op weg om iemands leven te redden. “Toen we aankwamen, samen met burgerhulpverleners, en naar het betreffende huisnummer gingen, kregen we geen gehoor”, leggen ze uit in een Facebookbericht.

Rot geschrokken

Omdat er achter de deur mogelijk iemand lag die acuut hulp nodig had, besloten de agenten zichzelf toegang te verschaffen tot de woning. “We pakten de ram en ramden de voordeur open.”

Wat wat bleek? De agenten hadden de verkeerde deur te pakken. De vrouw op leeftijd die in het huis woont, was logischerwijs behoorlijk geschrokken. Maar de agenten moesten gelijk weer door, want ergens had iemand anders een reanimatie nodig.

Agenten keerden toch nog terug

Die persoon troffen ze uiteindelijk aan, maar die was gelukkig bij kennis. De agenten besloten daarna toch nog maar even terug te gaan naar de oudere vrouw, die nu zonder voordeur zat.

“Wij hebben bij haar een kopje koffie gedronken, een praatje gemaakt en ervoor gezorgd dat haar deur weer netjes gemaakt wordt”, aldus de agenten.

