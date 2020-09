View this post on Instagram

– Waakzaam en (vandaag vooral) Dienstbaar – Vanmiddag was ik in Otterlo in verband met de gepleegde woninginbraak van afgelopen nacht. De bewoonster heeft in het holst van de nacht oog in oog met een inbreker gestaan. Een heftige ervaring, maar het slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed. Vervolgens op pad geweest om camerabeelden van dit incident veilig te stellen. Het viel me op dat er in Otterlo best wat bewoners met camera’s zijn. Een goede zaak! Een tip: meld je via www.politie.nl aan bij camera in beeld. Op die manier is het voor ons inzichtelijk waar alle camera’s gepositioneerd zijn. Toen ik vervolgens onderweg was naar een andere melding stuitte ik toevallig op een aanrijding met letsel op de N224 in Ede. Achteraf bleek dat de slachtoffers nog nooit zo snel de politie hadden gezien. Men had nog maar net het alarmnummer 112 op de telefoon ingetypt, en de politie was er al. Meer geluk dan wijsheid. Het bleek te gaan om een aanrijding tussen drie voertuigen, waarbij een zwangere vrouw met letsel naar het ziekenhuis werd meegenomen. Twee andere slachtoffers werden ter plekke door het ambulancepersoneel nagekeken, maar het letsel van hen bleek mee te vallen. Van twee van de drie voertuigen bleken de inzittenden niet uit NL te komen. Voor hen uitgebreid de tijd kunnen nemen zodat alles netjes afgehandeld kon worden. Voor de partner van het slachtoffer, die naar het ziekenhuis was vervoerd, was geen plek meer in de ambulance. Wat doe je dan met deze beste meneer, die nog zwaar onder de indruk was, niet in zijn eigen land was, een auto vol met spullen had die weggesleept werd en de verantwoordelijkheid had over zijn 1,5 jarige dochtertje? Dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Dan ontferm je je over het kindje, zodat de man zijn handen vrij heeft om het nodige te organiseren. Voordat ik het wist, lag het kindje heerlijk in mijn armen te slapen. Vervolgens de spullen van hem in de politieauto ingeladen en hem samen met zijn dochtertje naar het ziekenhuis gebracht. Aldaar kon het gezin weer worden herenigd. Het letsel van zijn vrouw leek mee te vallen. De inzet werd gewaardeerd. Dit zijn de momenten – het helpen van mensen – waar je het voor doet.