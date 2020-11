Agent schiet man in voet bij dreigende situatie in azc Ter Apel

De politie heeft tijdens een dreigende situatie in het asielzoekerscentrum (azc) in Ter Apel een man in zijn voet geschoten. Het slachtoffer wordt medisch behandeld. Vier mensen zijn aangehouden, meldt de politie.

Agenten waren in de nacht van woensdag op donderdag naar het azc gekomen omdat een man met een mes dreigde. Toen de politie hem wilde arresteren verzette hij zich daartegen en kreeg hulp van andere mensen. Daarop loste een van de agenten een schot en raakte een van de verdachten in de voet.

Daarbij is een van de verdachten in zijn voet geraakt, hij is onder medische behandeling gesteld. Daarnaast zijn er vier personen aangehouden. Wij doen onderzoek naar dit incident. — Politie Groningen (@polgroningen) November 5, 2020

ANP

Beeld: Persbureau Meter