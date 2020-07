Agent gewond na ruzie met cafébezoeker tijdens controle coronaregels

Een politieagent in burger is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt tijdens een controle van een café in Wageningen. De agent controleerde daar samen met een collega of de coronamaatregelen van het RIVM werden nageleefd.

Na afloop van de controle kreeg een bezoeker van het café het aan de stok met de agent. Daarop werd de man met veel verzet aangehouden door de politie. Een van de betrokken agenten raakte bij de arrestatie gewond.

Getuigen

De politie is op zoek naar andere cafébezoekers of getuigen die iets hebben gehoord of gezien. Zij worden gevraagd zich te melden politie via 0900-8844.