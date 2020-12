Agent deelt treurig relaas van 'gevonden' tweeling: 'Ze liepen blauw aan'

Het leek een rustige zondag te worden voor een agent die ochtenddienst had op de noodhulp. Niets bleek minder waar, toen hij een melding kreeg van een vrouw die een pasgeboren tweeling voor haar huis had gevonden.

De agent, Emile, en zijn collega gingen op de melding af en een jonge vrouw doet de deur open. In een slaapkamer liggen twee pasgeboren baby’s, beiden in een omslagdoek gewikkeld. Ze zien er slecht uit, hun huid is blauw en één van de kindjes heeft het mondje open. “Het kindje voelt koud aan en geeft geen teken van leven meer”, schrijft Emile in zijn politieblog. “Het andere kindje voelt ook koud aan, maar ademt nog wel. Ik deel mijn bevindingen met de meldkamer en vraag met spoed om een ambulance. Het lukt mij niet om de baby te reanimeren.”

De kinderkoffer

Als de ambulanceverpleegkundige de kamer binnenkomt, schrikt hij zo dat hij stokstijf blijft staan. Emile vraagt hem om “de kinderkoffer”. “Hij kijkt me geschrokken aan en realiseert zich opeens weer waarvoor hij is gekomen. Snel loopt hij naar buiten en komt even later terug met de kinderkoffer en de monitor en gaat de baby reanimeren.” Op de monitor is te zien dat het kind geen teken van leven geeft.

Bloedvlek op bed

Het mobiel medisch team is onderweg naar het huis en ondertussen praten Emile en zijn collega met de vrouw die de tweeling had gevonden. Iemand belde aan en toen ze opendeed lag de tweeling voor de deur. Ze legde de kinderen in de slaapkamer en belde de politie, vertelt ze. Maar Emile en zijn collega vinden haar verhaal en haar reactie op het gebeurde heel vreemd.

“Opeens zie ik een bloedvlekje op het bed waar de tweeling ligt. Ik loop er heen, sla het dekbed open en zie een grote plas bloed. Wat we al vermoeden zou wel eens waar kunnen zijn.” Er wordt gebeld met de recherche en de Hulpofficier van Justitie.

Onderkoeld

Ondertussen is het mobiel medisch team gearriveerd en die komen tot de conclusie dat de baby met het open mondje inderdaad is overleden. Het tweede kindje is onderkoeld, maar leeft nog en wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat kindje heeft het gered.

Triest

De ‘vindster’ wordt aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Ze bevestigt de vermoedens van Emile en zijn collega. Zíj is de moeder van de tweeling en beviel midden in de nacht. De vrouw raakte in paniek en ging met haar kindjes naar buiten. “Zo heeft ze uren rondgelopen waardoor de twee onderkoeld zijn geraakt. Ze was helemaal alleen… Triest.”