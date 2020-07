Bewoners Haagse Transvaal-wijk zijn afval zat en gaan demonstreren: 'het is hier nu een getto!'

Overal ligt er afval, zeker rond de containers. De Haagse wijk Transvaal is volgens buurtbewoners niet meer wat ‘ie geweest is. En daar zijn ze – vanzelfsprekend – niet blij mee. Daarom gaan ze donderdag naar het stadhuis en… nemen ze iets heel toepasselijks mee.

Bij het stadhuis gaan de ontevreden buurtbewoners een petitie aanbieden aan het stadsbestuur. Om hun punt kracht bij te zetten nemen ze afvalzakken en spandoeken mee naar het Spui. De wens van de bewoners: meer handhaving.

Trek zak met afval open

Iwan Rosiek is de organisator van de demonstratie (manifestatie, zoals ze het zelf noemen) en nét oud-bewoner van de wijk. Hij woont nu net iets verderop, in de Schilderswijk. Maar Transvaal gaat hem natuurlijk nog steeds aan het hart. Hij staat dan ook met veel passie op het Spui om zijn punt duidelijk te maken.

Maar hoe gaat meer handhaving het probleem oplossen? Het zou boa’s vooral makkelijker gemaakt moeten worden. “Vroeger trok een handhaver gewoon een zak vuilnis open en zocht ‘ie naar wat enveloppen met een naam erop. Dan had je iemand zo te pakken.” Anno 2020 kan zoiets niet meer, uiteraard omwille van de privacy. Een vervuiler beboeten? Dat moet nu op heterdaad.

Minder praten, meer handelen

Op welke reactie van de gemeente zitten hij en de overige buurtbewoners nu te wachten? Rosiek: “Minder spreken en meer handelen. Het is hartstikke goor in de wijk. Ik ben al 15 jaar vrijwilliger in Den Haag en daarvan 5 jaar in Transvaal. Ik zeg altijd: van krachtwijk naar prachtwijk. Maar het is nu gewoon een getto.”

Maar hoe is dat dan zo gekomen? Buurtbewoners denken dat het komt door de komst van vele arbeidsmigranten. Die krijgen vaak goedkope huisvesting in de Haagse wijk. En dat brengt meer afval met zich mee. En die zakken met rommel trekken ook ongedierte zoals ratten aan, die de afvalzakken weer stukbijten. Een zuchtje wind… en daar gaat het meeste huisvuil.