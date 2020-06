Afsprakennummer GGD voor coronatest eerste dag 323.000 keer gebeld

Het telefoonnummer van de GGD voor het laten uitvoeren van een coronatest is op de eerste dag liefst 323.000 keer gebeld. Die toestroom was zo groot dat de systemen overbelast raakten en gedurende de dag minder mensen een afspraak konden maken dan gepland, meldt de GGD.

De gratis afsprakenlijn (0800-1202) ging maandag om 08.00 uur open. Het telefoonnummer is bedoeld voor mensen die klachten hebben die aan het coronavirus doen denken. Het kabinet wil mensen die besmet zijn met het virus sneller opsporen. Dan kan het zo nodig gerichte maatregelen nemen en hoeft niet weer de hele samenleving te worden stilgelegd.

Algemene vragen

Op de eerste dag belden ook veel mensen, één op de vier, naar de afsprakenlijn met andere klachten of vragen. “Het is belangrijk dat mensen mét klachten van het coronavirus, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging, snel bij één van de GGD’en terecht kunnen voor een test. Daarom een dringende oproep aan mensen zónder klachten of met algemene vragen om het afsprakennummer niet te bellen”, zegt Sjaak de Gouw, directeur van GGD Hollands Midden en portefeuillehouder Infectieziektebestrijding van GGD GHOR Nederland.

