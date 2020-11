Advocaat Tanja D. wraakt rechtbank in Zeeuwse zedenzaak

De advocaat van Tanja D., de vrouwelijke verdachte in de omvangrijke misbruikzaak in Zeeland, heeft de rechtbank gewraakt. De rechtbank in Middelburg zou de zaak tegen de 44-jarige D. woensdag voortzetten, maar daar kwam het wrakingsverzoek tussen. Volgens de raadsvrouw, Susan Koster, wekt de rechtbank de schijn van partijdigheid.

De raadsvrouw noch D. zijn woensdag ter zitting verschenen. De raadsvrouw heeft het wrakingsverzoek dinsdag per mail gedaan. Dat meldt verslaggever Sam Hagens, die in de rechtbank aanwezig is.

Jarenlang seksueel misbruik

D. en haar vriend Pascal P. (47) worden verdacht van onder meer jarenlang seksueel misbruik van de minderjarige dochters van D. en de seksuele exploitatie van hen. Tegen P. eiste het Openbaar Ministerie maandag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij zou zich niet alleen zelf talloze malen aan de meisjes hebben vergrepen, maar hen ook door anderen hebben laten misbruiken, op parkeerplaatsen in Zeeland en in Belgische parenclubs.

D. verscheen afgelopen vrijdag – de eerste dag van het proces – in de rechtszaal maar werd halverwege de zitting onwel en moest medisch worden verzorgd. De vrouw kampt met medische problemen. Advocaat Koster was toen emotioneel over de toestand van haar cliënt. De rechtbank besloot toen de zaak tot woensdag uit te stellen.

