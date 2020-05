'Advocaat Khalid Kasem lekte informatie naar Ridouan Taghi'

Politie en justitie zijn ervan overtuigd dat advocaat Khalid Kasem in 2015 informatie uit een lopend strafonderzoek aan de organisatie van Ridouan Taghi heeft gelekt. Dat meldt het AD op basis van verschillende bronnen rond dat onderzoek.

Volgens de krant heeft het OM onlangs de Amsterdamse deken Evert-Jan Henrichs, die namens de Orde van Advocaten toezicht houdt op de advocatuur, geïnformeerd over verschillende misstanden rond het Koper-onderzoek.

Gevraagd naar deze stap zegt Henrichs in een reactie dat hij vanwege vertrouwelijkheid niet kan en mag reageren. Advocaat Khalid Kasem Zelf ontkent de beschuldigingen met klem.

Mogelijke relatie Khalid Kasem en Ridouan Taghi

Kasem is op dit moment partner van het advocatenbureau De Vries & Kasem, dat hij samen met Peter R. de Vries heeft opgericht. Kasem blijkt volgens het AD in zijn jeugd klasgenoot te zijn geweest van de onlangs in Dubai aangehouden crimineel Ridouan Taghi (42), die wordt verdacht van een groot aantal onderwereldmoorden. De Vries maakte vrijdag bekend te stoppen als directeur van het advocatenkantoor.

ANP