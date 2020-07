Zoetermeer strijdt voor meer geld uit Den Haag: 'We zijn de stad al jaren aan het afbreken'

Gemeentes hebben er de laatste jaren steeds meer taken bij gekregen, maar daarvoor hebben ze wel structureel te weinig geld. En dat leidt tot pijnlijke bezuinigingen. In Zoetermeer pikken ze het niet meer en voeren ze actie tegen de Rijksoverheid.

Eerder deze week kreeg het Zoetermeerse raadslid Marijke van der Meer samen met twee collega’s de leiding over een nieuw actiecomité. De politica van de lokale partij Zó! Zoetermeer moet gaan onderzoeken hoe de gemeente meer geld van de overheid kan krijgen om de oplopende kosten te dekken.

Telefoon staat roodgloeiend

Sinds het plan werd aangenomen staat haar telefoon roodgloeiend, vertelt ze aan Hart van Nederland. Uit alle hoeken van het land melden zich nu lokale politici die zich willen aansluiten bij het initiatief. Niet alleen in buurgemeenten van de Zuid-Hollandse stad, maar ook ver daarbuiten wordt de actie opgepikt.

“In veel gemeenten is het al zomerreces, daarom kunnen veel raden zich nog niet bij ons aansluiten”, weet Van der Meer. “We horen wel geluiden uit andere gemeenten waar alle partijen al steun hebben toegezegd.”

‘Minder mooie plek geworden’

Vooral de kosten voor Jeugdzorg zijn gemeenten een doorn in het oog. Sinds 2015 valt dit onder het beleid van de gemeenten en lopen de kosten op. Het is inmiddels een flinke hap uit de begroting. “Zoetermeer is de afgelopen jaren een minder mooie plek geworden om te wonen”, verzucht het raadslid. “We zijn de stad al jaren aan het afbreken. Geen enkele lokale politicus wil dat.”

Op welke manier het actiecomité van de gemeente Zoetermeer meer middelen wil afdwingen, wordt onderzocht. Een van de mogelijkheden is het schrijven van een brief naar de provincie waarin wordt uitgelegd dat er te weinig geld is voor een sluitende begroting.

Als Zoetermeer de enige gemeente is die dat doet, wordt de gemeente waarschijnlijk onder curatele gezet. Maar als er meer gemeenten volgen, komt Den Haag mogelijk wel met meer geld over de brug.

Extra steun is niet genoeg

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken zegt de zorg van de gemeenten goed te snappen. “Daarom heb ik er ook direct werk van gemaakt om gemeenten financieel te compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis en heeft het Rijk 566 miljoen euro beschikbaar gesteld”, zegt ze in een reactie op de actie van Zoetermeer.

Het Rijk heeft eerder ook al een miljard euro uitgetrokken voor Jeugdzorg en 300 miljoen euro voor het sociale domein. Toch zijn de extra giften voor Zoetermeer niet genoeg. De gemeente komt jaarlijks ruim zeventien miljoen euro tekort en heeft structureel meer geld nodig.

De Zuid-Hollandse stad is niet de enige gemeente die het financieel zwaar heeft. Ruim twee weken geleden protesteerden wethouders en burgemeesters al in Den Haag voor structureel meer geld.