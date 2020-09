Code oranje voor alle Griekse eilanden heeft niet alleen kwaad bloed gezet bij de toeristen. Ook de reisbranche voelt zich zwaar gedupeerd. De sector hield daarom vrijdagmiddag een ludiek protest in Den Haag.

Tom van Apeldoorn, uitgever van de vakbladen TravelPro en TravMagazine, heeft collega’s uit de reisbranche opgeroepen om met rolkoffers naar de Hofstad te komen om zo hun onvrede te tonen. “Ik liep al langer rond met het idee om iets te doen, want er zijn veel zorgen in de reisbranche”, zegt de initiatiefnemer tegen Hart van Nederland.

‘Reisadvies moet gedetailleerder’

De genadeslag was voor Van Apeldoorn het aangescherpte reisadvies voor de Griekse eilanden. “We zijn het daar niet mee eens.” De dresscode tijdens de actie was daarom oranje, de kleur van het reisadvies waarmee het miniserie van Buitenlandse Zaken populaire vakantiebestemmingen volgens de branche ‘op slot’ zet.

De Hilversumse uitgever vindt dat er snel wat moet veranderen om te voorkomen dat er nog meer vakantiegangers én daarmee de sector worden gedupeerd. “We vinden dat er een meer genuanceerd en gedetailleerd reisadvies moet komen.”

Ook moet er volens hem veel meer worden afgestemd met andere landen. “Wij moeten nu alle toeristen van die Griekse eilanden halen, terwijl de Duitsers daar gewoon mogen blijven zitten. Dat kan toch niet”, vraagt Van Apeldoorn zich af.

Petitie voor ‘meer begrip’

Naast het protest met de rolkoffers is Van Apeldoorn ook een online petitie gestart onder het motto ‘Reisbranche in geweer tegen reisadviezen’. Binnen een dag kwam er al 8.000 steunbetuigingen binnen. “We willen de politiek nu in beweging krijgen. Zolang we namelijk niets doen en geen aandacht krijgen beweegt de politiek ook niet.”

“Er moet iets gaan gebeuren, er moet eindelijk meer begrip komen”, vervolgt hij. Niet alleen reizigers zijn de dupe van de aanscherpingen, stelt de uitgever. “Maar zeker ook de reisbranche, die al zo zwaar wordt getroffen door de coronacrisis.”

Reactie Buitenlandse Zaken

De beslissing van Buitenlandse Zaken om het reisadvies voor de Griekse eilanden te verscherpen volgde nadat een stijging van coronabesmettingen werd geconstateerd onder mensen die op de eilanden zijn geweest.

Het ministerie laat in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland weten dat die informatie van gezondheidsdienst RIVM komt. “Die kijkt naar de lokale cijfers in Griekenland zelf en naar de besmettingen hier geconstateerd bij lokale GGD’s.”