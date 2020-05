Kinderen in actie voor behoud illegale crossbaan, maar de gemeente is onverbiddelijk

De kinderen uit de Heerlense wijk Vrieheide brengen in deze corona-tijd heel wat uurtjes door op hun zelf aangelegde crossbaantje. Maar daar wil de gemeente een eind aan maken. De baan van de crossfietsers is illegaal en dus moet ‘ie weg. Maar dat laat de buurt niet zomaar gebeuren.

De crossbaan is aangelegd door een vader uit de buurt, op een braakliggend terrein. Zijn zoon wilde een ‘schansje’, maar het werd een hele baan. De crossbaan was enorm populair bij de kinderen uit de buurt. Zeker nu de scholen dicht zijn.

De baan is echter illegaal en de gemeente heeft besloten dat de baan weg moet. “Het kan en mag niet daar. Er wonen teveel mensen omheen”, aldus een woordvoerder van de gemeente. Daarnaast vinden ze het aangelegde parcours te gevaarlijk.

Alternatieve locatie

Buurtbewoners zouden hebben geklaagd over overlast. “Ik snap dat niet, kinderen die een beetje lol hebben samen. Er zou rotzooi gemaakt worden, maar ik heb er persoonlijk een prullenbak neergezet en ik maak elke avond een rondje over de baan om te kijken of er afval ligt”, aldus een van de moeders uit de buurt.

De gemeente zegt best een crossveldje te willen aanleggen voor de kinderen, maar dan wel op een andere plek. “We hebben twee alternatieve locaties aangeboden aan de betreffende buurtbewoner, maar daar ging hij niet mee akkoord”, aldus de woordvoerder. “Eén plek was vlakbij een drukke weg en de andere was aan de andere kant van de wijk. Veel te ver weg voor die kleintjes”, aldus de betrokken vader.

Handtekeningen

Niet alleen hij vond het jammer dat de baan moet verdwijnen. Ook de kinderen besloten in actie te komen. Er werden handtekeningen opgehaald en ze probeerden de sloop van de crossbaan te voorkomen door in gesprek te gaan met de medewerkers van de gemeente die opdracht hebben gekregen de baan gelijk te maken en hekken te plaatsen.

Het plaatsen van de hekken bleek uiteindelijk niet te voorkomen. Afgesproken is dat de kinderen niet meer op de baan mogen komen, maar dat de gemeente gaat kijken of er op korte termijn toch op een andere plek in de buurt gecrosst kan worden.